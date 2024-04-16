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Güncel
İHA 16.04.2024 17:26

Bodrum'da 43 düzensiz göçmen yakalandı: 1 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 18’i çocuk 43 düzensiz göçmen yakalanırken, aralarında Türk vatandaşı olduğu tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı.

Bodrum'da 43 düzensiz göçmen yakalandı: 1 gözaltı

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botları bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 25 düzensiz göçmen ile beraberindeki 18 çocuk yakalanarak, Sahil Güvenlik botlarına alındı.

Göçmenler arasında ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı olduğu da tespit edilirken, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Gözaltına alınan şahıs ile ilgili ise adli işlem başlatıldı.

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