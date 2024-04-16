Bingöl'de 12 günde 694 kilogram esrar ele geçirildi

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 4-15 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 694 kilogram esrar ele geçirildiğini, 14 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Usta, "Yaşadığımız şehrin huzur ve güvenliği için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin desteğiyle daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Bayramda çalışmalarına ara vermeden devam eden jandarma ve emniyet personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.