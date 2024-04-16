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Güncel
AA 16.04.2024 17:12

Bingöl'de 12 günde 694 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte son 12 günde düzenlenen operasyonlarda 694 kilogram esrar ele geçirildiğini, 14 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bingöl'de 12 günde 694 kilogram esrar ele geçirildi

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 4-15 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 694 kilogram esrar ele geçirildiğini, 14 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Usta, "Yaşadığımız şehrin huzur ve güvenliği için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin desteğiyle daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Bayramda çalışmalarına ara vermeden devam eden jandarma ve emniyet personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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