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Güncel
AA 16.04.2024 17:22

Kırklareli'nde köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli serbest bırakıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli serbest bırakıldı

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Lüleburgaz Adliyesi'ne götürüldü.

Şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekipler, 14 Nisan Pazar günü Turgutbey köyü merasında bahis karşılığı köpek dövüştürdüğü iddia edilen 5'i köpek sahibi 34 şüpheli suçüstü yakalanmıştı.

Şüpheliler hakkında "Kumar oynanması için imkan sağlamak" ve "Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatılmış, toplam 214 bin 302 lira ceza uygulanmıştı.

Dövüştürülen 6 köpek, koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edilmiş, 10 araca da el konulmuştu.

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