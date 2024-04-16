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Güncel
AA 16.04.2024 17:16

Eskişehir'de tramvayın çarptığı polis memuru yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de tramvayın çarptığı polis memuru yaralandı

Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru L.K'ye, E.Ö. idaresindeki SSK-Otogar seferini yapan tramvay çarptı.

L.K'nin yaralandığı olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan L.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, hastaneye gelerek Sivrihisar ilçesinde görevli L.K'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı, ailesine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatman E.Ö'nün ifadesinin alınması için işlem başlatıldı.

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