Niğde'de asayiş ve narkotik suçlarına yönelik operasyonlarda 37 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mart ayında meydana gelen kasten yaralama, tehdit, taksirle yaralama, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, hakaret, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, gasp, şantaj gibi suçları işledikleri iddiasıyla 344 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılardan 28'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 41 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.