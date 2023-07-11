Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı

Merkez Yeşilyurt ilçesi Kendirli Mahallesi'nde Erhan Almendi'ye ait kayısı bahçesindeki törene katılan Malatya Valisi Hulusi Şahin, kurutmalık kayısıları çekirdeklerinden ayırma işlemini yapan mevsimlik tarım işçileriyle bir süre sohbet etti.

Vali Şahin ve beraberindekiler, daha sonra altına büyük bezler serili olan bir kayısı ağacındaki meyveleri toplayıp kasalara doldurdu.

Burada gazetecilerde açıklamalarda bulunan Vali Şahin, depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.





Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Şahin, şöyle devam etti:

"Hayat devam ediyor. Afetin yaralarını sarma açısından da 'güneşin altın yumurtası' kayısının da Malatya için özel bir iyileştirici tarafı var. Bu sene yine kayısı hasadı vakti geldi yine Malatyalı çiftçimizin, depremzedelerin imdadına kayısı yetişecek. Geçen sene yine burada 500 milyon dolar ihracat ve 100 bin ton satış hedefimizi açıklamıştık ne mutlu ki ona ulaştık. İnşallah seneye 700 milyon dolarlık ihracatı hedef olarak koyuyoruz. Her ne kadar bu yıl sadece deprem değil dolu, aşırı yağmurlar, don gibi ürünümüze zarar veren başka afetler olduysa da dünya piyasasındaki fiyatların çok yükselmesi, önceki yıldan devredilen ürünlerimizin de depolarımızda bulunmasıyla 700 milyon doları tutturacağımızı düşünüyoruz. Bu da Malatya'nın yaralarına bir merhem olacaktır, inancımız bu yönde. Çiftçilerimize hayırlı helalinden kazançlar diliyorum. İnşallah daha güzel günlerde görüşmek üzere"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da devam eden kayısı hasat sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Hasat devam ederken bir yandan da ihracatın sürdüğünü bildiren Özcan, bereketli sezon olması temennisini dile getirdi.