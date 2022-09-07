Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kamyon ile taksi çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
Malatya'da kamyon ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki kamyon ile C.K. yönetimindeki taksi, Malatya-Elazığ kara yolu Çamurlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.K. ve R.A. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan C.K. ile R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:31
- 16:29
- 16:22
- 16:11
- 16:12
Sıradaki Haber
Çorum'da kentsel dönüşüm projesi başlatılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz