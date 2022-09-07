Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Kale Mahallesi sınırları içinde bulunan 95 dekar alanda uygulanacak kentsel dönüşüm projesi kapsamında Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentin kültürel dokusunu canlandırmak açısından önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kale ve çevresinde yapılacak dönüşümle kente ruh katılacağına inandığını anlatan Aşgın, şöyle konuştu:

"Proje aşamasının tamamlanmasının ardından hak sahipleriyle görüşmeye başladık. Üç teklif sunuldu. Hak sahiplerine, 'Buradaki haklarınız karşılığında Akkent TOKİ'den ev verelim. İsterseniz yerinizin bedelini tespit edip ödeyelim. İsterseniz mevcut yerdeki konut ya da ticaret alanınızın farkını ödeyerek yenisine sahip olun.' denildi. Bu üç tekliften hangisini kabul ederlerse onun üzerinden ilk imzaları atmış oluyoruz."

Aşgın, hak sahiplerinin 180 ay vade ile 250-300 bin lira ödeyerek yeni yapılacak konut ve iş merkezlerine sahip olabileceklerine dikkat çekti.