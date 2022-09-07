Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kilis'te bir zırhlı araç ve 2 otomobilin karıştığı kazada aralarında 4 jandarma ve bir polis memurunun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
İhsan A. yönetimindeki otomobil, Kilis-Hatay kara yolunda sağ şeritte tepe lambaları ve dörtlüleri yanık vaziyette menfez kontrolü yapan personeli taşıyan polis memuru M.A.A. idaresindeki zırhlı araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile, arkadan gelen ve içerisinde jandarma personelinin bulunduğu Ö.K. kontrolündeki otomobil çarptı. Kazada, sürücüler ile jandarma personelleri D.K, M.A. ve M.K. ile O.M.A, Ç.A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma personelinin işe gittikleri öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Kilis
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