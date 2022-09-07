İhsan A. yönetimindeki otomobil, Kilis-Hatay kara yolunda sağ şeritte tepe lambaları ve dörtlüleri yanık vaziyette menfez kontrolü yapan personeli taşıyan polis memuru M.A.A. idaresindeki zırhlı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile, arkadan gelen ve içerisinde jandarma personelinin bulunduğu Ö.K. kontrolündeki otomobil çarptı. Kazada, sürücüler ile jandarma personelleri D.K, M.A. ve M.K. ile O.M.A, Ç.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma personelinin işe gittikleri öğrenildi.