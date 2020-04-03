Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Serhat Aytar idaresindeki 34 RS 4046 plakalı hafif ticari araç, D-300 kara yolu Yukarıulıpınar Mahallesi Ağıllar mevkisinde devrildi.
Yaralanan sürücü ile aynı aileden Leyla, Hayrettin ve Cuma Aytar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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