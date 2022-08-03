Konak Bahçebaşı Mahallesi'nde Şekerci Sokak'ta ailesiyle tatil için Malatya'ya gelen 13 yaşındaki Ays Taha Duman elektrik direğine teması sonucu henüz bilinmeyen nedenle akıma kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.