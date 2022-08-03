Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 22:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Konak Bahçebaşı Mahallesi'nde Şekerci Sokak'ta ailesiyle tatil için Malatya'ya gelen 13 yaşındaki Ays Taha Duman elektrik direğine teması sonucu henüz bilinmeyen nedenle akıma kapıldı.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Malatya
Son Haberler
- 23:30
- 23:26
- 23:24
- 22:53
- 22:40
Sıradaki Haber
Tüfek saçmalarından yaralanan çocuk tedavi altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz