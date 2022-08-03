Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Kırşehir'de, mandıra yapımı sırasında kullanılan vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Kırşehir'de merkeze bağlı Tepesidelik köyünde mandıra yapımı sırasında kullanılan vinç, 35 yaşındaki işçi Emre Bahri Orman'ın üzerine devrildi.
İş makinesinin altında kalan Orman, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Orman, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Etiketler: Kırşehir
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