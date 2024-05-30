Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.05.2024 13:09

Malatya'da çocuk oyunları şenliği düzenlendi

Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "77'den 7'ye Gelenekten, Geleceğe Çocuk Oyunları" şenliği gerçekleştirildi.

Malatya'da çocuk oyunları şenliği düzenlendi

Vali Ersin Yazıcı, Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte, programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretmenleri, yöneticileri, katkı sağlayan diğer kurumlara ve katılım sağlayan çocuklara teşekkür etti.

Türk kültürüne ait geleneksel oyunlar, sporlar ve etkinliklerle dünyaya örnek olmaya devam edeceklerini belirten Yazıcı, "Yarışma cesaretini gösteren sevgili çocukları ve ailelerini özellikle tebrik ediyorum. Sevgili çocuklar, okulların kapanmasına az bir süre kalmasıyla birlikte sizlere şimdiden iyi tatiller diliyor ve kitap okumayı unutmayın diyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da etkinliklerle geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Bakır, şunları kaydetti:

"Geleneksel çocuk oyunlarımızın eski heyecan ve coşkusuyla yeniden hayata geçirilmesi, gelecek kuşakların bu kadim oyunları öğrenip oynaması, okul bahçelerimizin, sokaklarımızın bu sevince tanıklık etmesi amacıyla Bakanlığımızın talimatlarıyla Müdürlüğümüz uhdesinde faaliyet gösteren ilk ve ortaokullarımızda şubat ayı itibarıyla başlatmış olduğumuz proje nihayet meyvelerini verdi. Bugün burada dört aylık bir çalışmanın final müsabakalarını müşahade edeceğiz. Bütün çocuklarımızı kutluyor, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Etkinlikler kapsamında çocuklar çeşitli oyunlar, yarışmalar ve gösteriler sergiledi.

ETİKETLER
Malatya Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
Sıradaki Haber
Tunceli'de mezarlık ve çevresinde çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:23
PPK toplantı Özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
14:12
Beşiktaş'taki gece kulübü yangınıyla ilgili iddianame hazırlandı
13:58
Dünya Bankası'ndan "İklime Dirençli Ormancılık Projesi"ne 400 milyon dolar kredi
13:54
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "uluslararası yardım" çağrısı
13:53
İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
13:51
ABD'nin İsrail ve Gazze'ye yaptığı yardımlar arasında uçurum var
Karaçi'de sıcak hava hayvanları etkiledi
Karaçi'de sıcak hava hayvanları etkiledi
FOTO FOKUS
Akademi'de yapay zeka kullanma rehberi
Akademi'de yapay zeka kullanma rehberi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ