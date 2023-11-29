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Güncel
AA 29.11.2023 12:38

Malatya'da cinayet zanlısı bir kişi tutuklandı

Malatya'da kayıp olarak aranan ve cesedi bulunan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Malatya'da cinayet zanlısı bir kişi tutuklandı

Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde 21 Kasım'da yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan ve bir iş yerinde cesedi bulunan İ.T'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatan polis, H.T. ve V.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T. tutuklandı, V.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi'nde M.T, babası İ.T’nin (50) üzerinde bir miktar parayla müteahhide ödeme yapmak için evden çıktığını ancak bir daha haber alamadıklarını belirterek, emniyete kayıp başvurusu yapmıştı. İ.T, 22 Kasım'da bir iş yerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

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