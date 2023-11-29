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Güncel
AA 29.11.2023 11:59

Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.T'yi Atakum ilçesinde, aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D'yi ise Canik ilçesinde yakaladı.

Aranan kişilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 3 tabancaya ait fişek, 1 hassas terazi, 1 sentetik ecza, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

H.T. ile O.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

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