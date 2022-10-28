Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çiftçiler için tarım alanındaki hizmetleri sürdürdüklerini, bu anlamda hayata geçirilen projeleri anlattı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, gıda arzı güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek, "Buğdayımızı, şekerimizi, yağımızı üretmeliyiz. Özellikle stratejik ürünlerimize çok önem vermeliyiz. Bugün tarıma yapmış olduğumuz desteklerin yeni bir halkasını gerçekleştiriyoruz. Bu sefer arpa ve buğday tohumları dağıtıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle yapmış olduğumuz çok sayıda ortak çalışmadan bir tanesini daha gerçekleştiriyoruz. Böylece çiftçimize daha önce verdiğimiz tohumların yanında ilave 625 ton daha tohum hibe ediyoruz. Hedefimiz kaliteli tohumla yüksek verim elde etmek" dedi.