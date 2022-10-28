Malatya'da çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı
"Malatya Buğday Üretimini Artırıyor" ve "Malatya Tahıl Ambarları Arpa ile Doluyor" projeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesince 1064 çiftçiye 625 bin kilogram arpa ve buğday tohumu dağıtıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çiftçiler için tarım alanındaki hizmetleri sürdürdüklerini, bu anlamda hayata geçirilen projeleri anlattı.
Malatya Valisi Hulusi Şahin, gıda arzı güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek, "Buğdayımızı, şekerimizi, yağımızı üretmeliyiz. Özellikle stratejik ürünlerimize çok önem vermeliyiz. Bugün tarıma yapmış olduğumuz desteklerin yeni bir halkasını gerçekleştiriyoruz. Bu sefer arpa ve buğday tohumları dağıtıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle yapmış olduğumuz çok sayıda ortak çalışmadan bir tanesini daha gerçekleştiriyoruz. Böylece çiftçimize daha önce verdiğimiz tohumların yanında ilave 625 ton daha tohum hibe ediyoruz. Hedefimiz kaliteli tohumla yüksek verim elde etmek" dedi.
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