Van'da "Kadınımızı Van'ımızın Tarihi ve Doğal Güzellikleriyle Buluşturuyoruz" projesi devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizesinde beş ay önce başlatılan projede 75 bin kadın, kentin tarihi mekanları ve doğal güzelliklerini gezme fırsatı buldu.

Daire Başkanı Selma Biçek, 50 bin kadını tarihi ve doğal güzelliklerle buluşturmayı planladıkları projede sayının 75 bine ulaştığını söyledi.

Etkinliğin ilgi gördüğünü anlatan Biçek, "Projemize gösterilen ilgi ve alakadan oldukça memnunuz. Her programımız bir bayram havasında geçti. Kadınlar gittikleri yerlerde halaylar çekti, piknik yaptı. Yeni dostluklar kurdu. Biz de bu programları yaparken büyük keyif aldık" dedi.