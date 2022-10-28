Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 12 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Bitlis'te bir kamyonette 12 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince durdurulan kamyonette 24 parça halinde 12 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Bitlis Uyuşturucu Narkotik
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