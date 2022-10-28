KPSS ortaöğretim sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Lise mezunu adaylar için KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ve giriş belgeleri, ÖSYM tarafından yayınlandı.

ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınav yerel saate göre yapılacağından; adaylar, Kıbrıs/Lefkoşa için saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVA GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ