İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 gün önce Kocabaş Mahallesi'nde bir minibüse pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçan Ş.U'yu yakaladı.

Hakkında 19 suç kaydı bulunan zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Zanlının ifadesinde, dayısı U.Ş'nin kendisini otomobille sokak ortasında drift attığı için uyardığını, bu duruma sinirlenince de araca doğru ateş açıp kaçtığını söylediği öğrenildi.