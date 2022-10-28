Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrolünde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçta yapılan arama sırasında narkotik köpeği "Tepi"nin yolculardan R.Ü'nün yanında tepki vermesi üzerine, şüphelinin üzerinde yapılan aramada 90 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kırıkkale Uyuşturucu Narkotik
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