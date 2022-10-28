Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkında 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Nevşehir'de, çeşitli suçlardan hakkında 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, firari hükümlünün bulunduğu Gülşehir ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "kasten öldürme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından yargılandığı davalarda hakkında 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Nevşehir
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