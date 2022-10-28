Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk ormanda bulundu
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arama kurtarma ekiplerince bulunan 13 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.
Kıncılar Mahallesi'nde yaşayan Aşkın Ç, okuldan eve dönmeyince ailesi yetkililerden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma ile komando timi sevk edildi.
İz takip köpeğinin de destek verdiği aramada, çocuk 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen çocuk, ailesine teslim edildi.
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