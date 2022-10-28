Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, İslam'da vefat eden bir yakına karşı en büyük sorumluluğun, geciktirmeden cenaze namazını kılıp, onu defnetmek olduğu bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Cenaze sahibinin acısı ve meşguliyeti olduğundan Peygamber Efendimizin sünneti gereği cenaze evine yemek götürmek sünnettir. Bu aynı zamanda örf, adet ve göreneklerimize daha uygun bir davranıştır. Ayrıca günümüzde tüm acısı ve meşguliyetine rağmen cenaze sahibinin zor şartlar altında, taziyeye gelen misafirlere yemek ikram etmek için büyük bir külfetin altına girdiği, başkalarından borç para aldığı bilgileri de bizlere ulaşmaktadır. Anılan nedenlerle 27 Ekim itibarıyla cenaze sahibine daha fazla yük olmamak adına Aksaray'a bağlı ilçe, kasaba ve köylerde cenaze sahibinin yemek vermesi uygulamasına son verilmiştir."