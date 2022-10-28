Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin sorumluluk sahasında bulunan Karadeniz Ereğli Erdemir Limanı'nda yürütülen rutin kontroller ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları neticesinde yabancı bayraklı bir yük gemisi riskli olarak değerlendirildi.

Söz konusu geminin bütün hareketlerini titizlikle inceleyen ekipler detaylı arama yapmak üzere operasyon düzenledi.

Kaptandan gemide gümrüğe tabi eşya olup olmadığı ve gemi tanklarında bulunan akaryakıt miktarına ilişkin beyan alan ekiplerin yaptığı kontrollerde, tanklarda beyan harici akaryakıt tespit edildi.

Gerçekleştirilen arama ve ölçümler sonucu toplam 133 ton 346 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekipleri yakalanan akaryakıta el koyarken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Konuya ilişkin soruşturmaya devam ediliyor.