Taşköprü ilçesinde vatandaşlarca yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Kastamonu Şube Müdürlüğüne getirilen tilki, veteriner hekimce tedavi altına alındı. İlk muayenesinde kafasında yara olduğu tespit edilen tilki, tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlaması için bir süre kontrol altında tutuldu.

Sağlığına kavuşan tilki yeniden doğaya salındı.