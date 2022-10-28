Kent merkezine bağlı Ölçek köyü ortaokul ve ilkokulundaki öğrenciler, okul bahçesinde dron eğitmenlerinin verdiği eğitim sırasında ilk kez tanıştıkları dronu kullanmanın heyecanını yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, hızla gelişen teknolojiye çocukları hazırlamak istediklerini söyledi.

Çocuklarda merak uyandırma ve onları yeni teknolojik araçlardan haberdar etmenin çabasında olduklarını aktaran Bulut, "Tasarım beceri atölyesi ve robotik kodlama başta olmak üzere çeşitli aktivitelerle çocuklarımızı geleceğe taşıyoruz. Bakanlığımızın milli teknoloji hamlesi dediği TEKNOFEST ve TÜBİTAK üzerindeki projeler kapsamında köyde güzel bir etkinlik gerçekleştirip öğrencilerimizin heyecanını görmenin mutluluğunu yaşadık. Teknolojiden öğrencilerimizin en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak istiyoruz. Bize düşen geleceğimiz olan çocuklar için güzel çalışmalar yapmak" dedi.