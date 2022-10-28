Kütahya Valisi Ali Çelik Çavdarhisar, Aizanoi Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında çeşme ya da oturma yeri olduğu düşünülen bir esere ulaşıldığını açıkladı.

Vali Çelik, "Kazı çalışmalarına geçen yıl başladığımız agorada, anıtsal kapı ve antik dükkanların ardından bu kez de çeşme ya da oturma yeri olduğu düşünülen bir esere ulaşıldı. Bizi heyecanlandıran o muhteşem eseri az önce yerinde gördük" dedi.