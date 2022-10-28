Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 14:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'daki kazılarda yeni keşif
[Fotograf: İHA]
Kütahya Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazılarda çeşme, ya da oturma yeri olduğu düşünülen bir esere ulaşıldı.
Kütahya Valisi Ali Çelik Çavdarhisar, Aizanoi Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında çeşme ya da oturma yeri olduğu düşünülen bir esere ulaşıldığını açıkladı.
Vali Çelik, "Kazı çalışmalarına geçen yıl başladığımız agorada, anıtsal kapı ve antik dükkanların ardından bu kez de çeşme ya da oturma yeri olduğu düşünülen bir esere ulaşıldı. Bizi heyecanlandıran o muhteşem eseri az önce yerinde gördük" dedi.
Etiketler: Tarihi Eser
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