Bayburt İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince kentti Erzincan, Erzurum ve Trabzon'a bağlayan kara yolları denetlendi.

Yerden jandarma ve polis ekiplerinin de destek verdiği helikopterli denetimde 290 araç ve sürücü kontrol edildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine uygulama noktalarında cezai işlem uygulandı.