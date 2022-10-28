Ceylan ile İsa Tekek çifti, 25 yıl önce Siirt'te evlendi. Evliliklerin 3. yılında böbrek yetmezliği teşhisi konulan Ceylan Tekek'in, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavisine başlandı.

Yıllar içinde her iki böbreğinden de rahatsızlanan Tekek, diyaliz için Siirt'teki hastaneye başvurdu.

Son 9 yıldır yaşamını diyaliz ünitesine bağlı sürdüren eşinin durumuna üzülen İsa Tekek, böbrek nakli için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu.

Tahlillerde dokularının uyduğunun belirlenmesi sonucu 29 Ağustos'ta yapılan ameliyatla İsa Tekek'ten alınan böbrek eşine nakledildi. Ceylan Tekek, tedavisinin ardından 4 Eylül'de, eşi de 14 Eylül'de taburcu edildi.

"Onun yerinde ben de olsaydım böbreğimi verirdim"

Ceylan Tekek, eşinin böbreğiyle hayata tutunmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Eşim çok iyi bir insan. Bir gün bile kalbimi kırmadı. Bize çok iyi bakıyor, merhametlidir. Yıllardır böbrek rahatsızlığı çekiyordum. Diyalizden geldiğimde bir iş yaptığımda bana 'Çalışma.' diyordu. Diyalizden çıktığım zaman çok acı çekiyordum. Bana böbreğini verdi. Bu zamanda böyle bir eş yok. Kendisiyle gurur duyuyorum. Onun yerinde ben de olsaydım böbreğimi verirdim. Allah kimseye bu hastalığı vermesin. Diyalize bağlı olarak ömür boyu yaşamak çok zor bir şey. Kadına şiddettin konuşulduğu bir dönemde eşimin bana böbreğini vermesi çok önemli. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

"Her insanın organ bağışında bulunması lazım"

İsa Tekek ise eşinin hastalığına çözüm bulmak için Türkiye'de birçok hastaneyle temas kurduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Bir gün işten eve gelirken eşim de hastaneden gelmişti. İçim yandı. Çocuklarıma, Antalya Akdeniz Üniversitesine gidip organ nakli yapacağımı söyledim. Tetkiklerde böbrek nakli için dokuların uyuştuğunu söylediler. Hiç vakit kaybetmeden ameliyatla böbrek nakli yapıldı. 25 yıl önce gönül verdiğim eşime böbreğimle hayat verdiğim için çok mutluyum. Her insanın organ bağışında bulunması lazım."