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Güncel
AA 13.11.2023 11:19

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
[Fotograf: AA]

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin etkilediği kentte yıkım kararı bulunan ağır hasarlı binalardaki çalışmalar bugün de sürdü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Hasanbey, Bostanbaşı ve Karakavak mahallelerinde yıkım ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanlar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Mahalle sakinleri de yıkım çalışmalarını üzüntüyle takip etti.​​​​​​​

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