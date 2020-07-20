Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda Akçadağ ilçesinde bir kişinin hazine arazisinde kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 7 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.