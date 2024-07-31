Açık 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.07.2024 20:35

Malatya'da 2 kilo 897 gram kaçak altın ele geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gümrük kaçağı 2 kilo 897 gram altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 2 kilo 897 gram kaçak altın ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir şüphelinin Suriye'den getirdiği altınları sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlının konteyneri ve eklentilerinde yaptığı aramada, 417 parça çeşitli ebatlarda 2 kilo 897 gram 21 ayar altın, suçtan elde edildiği değerlendirilen 128 bin 800 TL, 1 para sayma makinesi, 1 hassas terazi, 1 bilezik ölçme aleti ve 1 yüzük ölçme aleti ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna"na muhalefetten işlem yapıldı.

ETİKETLER
Malatya
Sıradaki Haber
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:14
Bakan Fidan: Netanyahu şunun çok iyi farkında, Amerika’yı rehin almış durumda
21:05
İzmir'de orman yangınına sebep olan kişi tutuklandı
20:48
Trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 43 bin lira ceza
21:02
Fed faiz oranını sabit tuttu
20:03
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın
20:05
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında Al Jazeera muhabir ve kameramanı öldü
İngiltere'de 3 çocuğun bıçaklı saldırıda öldürüldüğü kentte aşırı sağcılar camiyi hedef aldı
İngiltere'de 3 çocuğun bıçaklı saldırıda öldürüldüğü kentte aşırı sağcılar camiyi hedef aldı
FOTO FOKUS
Urla'da 19 saat sonra kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi
Urla'da 19 saat sonra kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ