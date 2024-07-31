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Güncel
AA 31.07.2024 19:54

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Eskişehir'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirdiği aramada 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan aramalarda 2 kazmanın yanı sıra birer adet kürek, levye, tel süpürge ve eldiven ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almaya kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

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