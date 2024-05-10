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Güncel
AA 10.05.2024 10:01

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan Engelliler Haftası mesajı

Yazıcı mesajında, engellilerin geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkanların oluşturulması ve yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasının tüm toplumu mutlu edeceğini vurguladı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan Engelliler Haftası mesajı
[Fotograf: AA]

Malatya Valisi Ersin Yazıcı Engelliler haftası sebebiyle mesaj yayımladı.

Yazıcı, Engelli bireylerin hayata katılmalarının önündeki engelleri kaldırmak, ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha çok görünür olmalarını sağlamak amacıyla Malatya'da başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere devlet tarafından verilen hizmetlerin kalitesini arttırmanın gayreti içinde olduklarını söyledi:

"Onların sorunlarını kendi problemlerimiz olarak görmeliyiz"

"İlimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla engellilerimiz için çalışmaya, onların sorunlarını kendi problemlerimiz olarak görmeye ve çözüm yolunda onlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Engelliler Haftası'nın toplumsal bilincin artmasına vesile olacağına içtenlikle inanıyor, tüm engelli bireylerimize aileleriyle huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum" 

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