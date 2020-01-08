Türkiye'nin şeker ihtiyacının bir bölümünü karşılayan Malatya Şeker Fabrikası, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Sivas, Elazığ ve Adıyaman'daki 1440 çiftçinin pancarını işledi.

İşlediği 403 bin tonla kendi tarihinde son 20 yılın pancar işleme rekoruna imza atan fabrika, 53 bin ton şeker üretimine imza attı.

Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, yaptığı açıklamada, 2019 yılı pancar alımına 13 Eylül'de başlandığını belirterek, kampanyanın bugün sona erdiğini bildirdi.

Alım sürecinin oldukça verimli geçtiğini anlatan Murat, "Şeker sanayisi olarak 7/24 usulüne göre çalışıyoruz. Ham madde geldiği gün düğmeye basılır ham madde bittiğinde stop düğmesine basılır. Hiçbir arıza olmadan fabrikamız çok verimli bir şekilde kampanya sürecini bugün tamamladı. Fabrikaya geçen yıl yapılan modernizasyon çalışmaları da çok büyük katkı sağladı. Avrupa ve dünya standartlarında şeker ürettik. Bundan dolayı da çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA