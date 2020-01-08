Alman polisi tarafından 5 Ocak'ta bir polis karakolu önünde vurularak yaşamını yitiren 38 yaşındaki Bulğu'nun ağabeyi Reşit Bulğu, AA muhabirine, kardeşinin evli ve 5 çocuk sahibi olduğunu anlattı.

Olay esnasında 4 polisin kardeşinin üzerine çöktüğünü ve 4 kurşun sıktığını belirten Bulğu, Almanya'da yaşayan Türklerin de ileride mağdur olmamaları için kendilerine yardım etmelerini istedi.

Bulğu, devlet büyüklerinin kendilerine sahip çıkmalarını talep ederek, "Merkel de ilgilensin. Bu durum başka vatandaşlara da olmasın." dedi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul'un, kardeşinin psikolojik sorunları olduğuna dair emareler bulunduğu yönündeki ifadelerine işaret eden Bulğu, "Bunlar yalan. Kendilerini savunmak için yalan beyanlardır. Kardeşim dönercide çalıştı. Şirket kurdu çalıştı, işçi çalıştırdı. Raporları tespit edilsin. Eğitilmişti, cahil bir insan değildi, kendisi hocaydı." diye konuştu.

"Neden 4 kurşun sıkıyor?"

Ağabey Salih Bulğu da kardeşinin vefat ettiğini Almanya'da yaşayan diğer erkek kardeşlerinden öğrendiklerini aktardı.

Kardeşlerinin vurulma nedenine ilişkin kendilerine ayrıntılı bilgi verilmediğini anlatan Bulğu, polise karşı gelmesinin vurulma nedeni olarak gösterildiğini söyledi. Bulğu, "Eğer polise karşı gelmişse polis onu etkisiz hale getirseydi. Neden 4 kurşun sıkıyor?" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığının bu olayın üzerinde durmasını isteyen Bulğu, şöyle konuştu:

"Bize gereken bilgiyi onlar versin. Biz onlardan talep ediyoruz. Bugün kalkıp Almanya'ya gidip kardeşimi savunamam. Almanya'daki kardeşim avukat tutmuş. Zaten orada gereken ne işlemler varsa yapacağız ama bu olayı örtbas etmesinler. Bu dosyayı kapatmasınlar, bizim acımızı yere gömmesinler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum."

Dayı Nurhan İlze ise Bulğu'nun vefat haberini olay gerçekleştikten 8-10 saat sonra öğrendiklerini aktardı. Olay anına yönelik yalan beyanların olduğunu vurgulayan İlze, Bulğu'nun suçsuz yere öldürüldüğünü kaydetti.

Anne Nazime Bulğu da oğlunun suçsuz yere vurulduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan oğlunun hakkını araması talebinde bulundu.

Olay

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Mehmet Bulğu (38), 5 Ocak'ta akşam saatlerinde polis tarafından 4 kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti.

Polis, karakol önünde park eden araçlarına Bulğu'nun elindeki sopayla vurduğunu, daha sonra kendilerine yönelip "dur" ihtarına uymadığı için vurulduğunu açıklamıştı.

Alman basını ise Bulğu'nun tekbir getirdiği ve terör örgütleriyle bir bağlantısı olabileceğini iddia etmiş ancak Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, savcılık ve polis, yaptıkları açıklamalarla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Bulğu'nun cenazesi, 7 Ocak'ta Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Gelsenkirchen Mevlana Camisi'nde kılınan namazın ardından İstanbul'a gönderilmişti.

Mehmet Bulğu'nun cenazesinin yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA