Liselerde, devamsızlıktan kalan ve derslere devam etme hakkını kaybeden öğrenciler, öğrenim yılı sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerine geçiş yapabilecek.

Öğrenciler, istemeleri halinde kayıtlarını, mesleki eğitim merkezi diploma programına aktarabilecek.

Bunun yanısıra öğrencilere, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında, önceki okullarında ayrıldıkları sınıf seviyesinden eğitimlerine devam etme imkanı da tanınacak.

Öğrenim hakkı bulunmayan öğrenciler ise açıköğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılacak.

Yapılan yeni düzenlemeyle, sınıf tekrarına kalan öğrencilerin okul dışında kalmamaları ve öğrenim hakkından yararlanmaları amaçlanıyor.