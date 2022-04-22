Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle, Tip 1 Gaucher Hastalığı, kanser ilacı, KOAH hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar da geri ödeme listesinde yer aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan SUT düzenlemesi ile 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"SUT düzenlemesi ile listeye ilave kararı verilen 6 ilacın; 1 adedi Tip 1 Gaucher Hastalığı ilacı, 1 adedi aminoasit türevi ilaç, 1 adedi kanser ilacı, 1 adedi KOAH tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi santral etkili kas gevşetici, 1 adedi paranteral antiviral ilaçtan oluşuyor."
Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlaç
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