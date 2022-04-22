Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde ve bir işyerinde yaptıkları aramada 100 bin bandrolsüz boş makaron, bin dolu makaron ve 14 elektronik sigara atomizeri ele geçirdi.

Otomobilde ve iş yerinde bulunan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.