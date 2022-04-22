Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar netleşiyor. Düzenlemeyle birçok kamu görevlisi ve emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde artış olacak, meslek grupları genişletilecek.

Sağlık çalışanları ile iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin çıkacağı tarihi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Dördüncü müjdemiz lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek göstergeye alınmasıydı. Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak.

Önemi bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden halletme kararlılığımızı belirtmek istiyorum.

3600 ek gösterge nedir?

Memurların maaşları, emekli olurken alacakları ikramiyeleri ve emekli aylıkları hesaplanırken çeşitli göstergeler kullanılıyor.

2200 altı, 2200 ve 3000 gibi ek göstergeler üzerinden hesaplanan bu ücretlere tabi meslek grupları, 3600 ek gösterge çalışmasıyla genişleyecek.

Bu mesleklerin çoğunluğunu öğretmenler, hemşireler, polisler ve din çalışanları oluşturuyor.

Memurların yaklaşık yüzde 80'inin göstergelerinin ise halen 3600’ün altında olduğu biliniyor.

[Grafik: TRT Haber]

3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek?

Ek göstergelerin 3600’lere çıkması durumunda sadece emeklilik ikramiyesinde 25 bin liraya yakın bir artış bekleniyor.

Ayrıca, brüt maaşlarında 100 liranın üstünde yükseliş olacak. Emekli aylıklarında ise 800 lira civarında artış öngörülüyor.

Yasalaşma süreci nasıl işleyecek?

Göstergenin çalışmaları tamamlanınca Meclis’e sunulacak.

Konu Meclis’ten de geçerse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına gidecek. Ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmış olacak.

Ancak öncelikli olarak çalışmaların tamamlaması gerekiyor.

Bu kapsamda 2022 sonunda ek göstergenin yasalaşması bekleniyor.