Limon isminin verildiği yavru kedi, şimdi kendisini sahiplenecek bir aile arıyor.

Kentte geçtiğimiz çarşamba günü tekir cinsi sokak kedisine otomobil çarptı. Yaralı yavru kedi kimliği belirsiz bir kişi tarafından Veteriner Muhammed Ahmet Gülden´in kliğine getirildi.

Kimliği belirsiz kişi ´Kediye bakar mısınız?` sorusuna Gülden’den olumlu yanıt alınca, hayvanı bıraktıktan sonra klinikten uzaklaştı. Veteriner Gülden, yavru kediyi tedavi ederek sağlığına kavuşturdu. Limon ismini verdiği yavru kediyi sokağa bırakmak istemeyen Gülden, O’nu sahiplenecek bir aile arıyor.

Veteriner Muhammed Ahmet Gülden, `Hikayesi Çarşamba günü akşam burada başka bir kediyi muayene ediyorduk rahatsızlığından ötürü. Biz bu kediyi muayene ederken ya çarpan kişi ya da başka bir çarpmış; O’nu bulan kişi getirdi hayvanı, kediye araba çarpmış dedi.

Bakar mısınız buna dedi. Bakarız dedik tabii. Bizim muayene masamıza koydu ve gittiler. Bunun üzerine kedi bize kaldı tabii ki. Geldiğinde şok aşamasındaydı. Kanaması mevcuttu, korkmuştu, zor nefes alıyordu. Biz röntgenini çektik. Kan tahlillerini yaptık. Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra 5 günlük bir tedaviye başladık. Bu 5 gün boyunca serum ile besledik, tedavi ettik. Kendisi bir şey yiyebilecek ve içebilecek konumda değildi zaten. Bugün itibariyle yemeye başladı, kendi isteği ile yiyor. Kanaması durmuştu. Şu an durumu stabil, iyi durumda. Kediye Limon ismini verdik. Dişi bir kedi. Sahipsiz tabii bu hayvan. Sokağa da bırakmak istemiyoruz. Bu süreçte eğer ona yuva alacak, sahip çıkacak bir aile olursa, yani bunu bulana kadar muhtemelen kalacak biz de."