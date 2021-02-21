Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 19:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı iddiası
[Fotoğraf: AA]
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyunun başkent Trablus'ta silahlı saldırıya uğradığı ileri sürüldü.
Libya basını, İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın bulunduğu konvoya Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etti.
Bakan Başağa'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
Bir koruma yaralandı
Olayda Libya İçişleri Bakanının bir korumasının yaralandığı ifade edildi.
Saldırganlardan birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı kaydedildi.
Bakan Başağa'nın konutunun bulunduğu bölge sakinleri ise bölgede yoğun silah seslerinin duyulduğunu söylüyor.
Etiketler: Libya
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