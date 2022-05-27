Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 13:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
LGS giriş bilgileri erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgilerinin erişime açıldığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı.
Sınava girecek öğrenciler sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine "http://meb.ai/fjiyku" internet adresi ve e-Okul üzerinden erişim sağlayabilir.
Etiketler: LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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