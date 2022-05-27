İstanbul’da su kesintisi…27 Mayıs 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 27 Mayıs 2022 su kesintisi listesi...
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
B.Çekmece
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Türkoba Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
27.05.2022 10:44
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
K.Çekmece
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
İstasyon Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
27.05.2022 12:56
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Maltepe
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
İdealtepe Mah,Çınar Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|
Başlama Tarihi
|
:
|
27.05.2022 10:02
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Sultanbeyli
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Hamidiye Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
27.05.2022 10:09
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Sultangazi
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Yunus Emre Mah,Gazi Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
27.05.2022 11:50
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Çekmeköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Basınç Düşüklüğü
|
Başlama Tarihi
|
:
|
27.05.2022 12:42
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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