Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sahte döviz operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde, üst aramaları ve araçlarında sahte döviz ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte para taşındığı bilgisi üzerine Hassa-Kırıkhan kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Araç ve şüphelilerin üst aramasında, 5 bin 400 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.
Sürücü J.E. ile araçtaki F.E. ve A.E. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Sahte Para
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