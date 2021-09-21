İlçeye bağlı Karacaöğren köyünde kuyuya düşerek mahsur kalan geyiği fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 metre derinliğindeki geyiği ip yardımıyla çıkardı. Yapılan kontrolde herhangi bir yarası bulunmadığı belirlenen geyik, tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.