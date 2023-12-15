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Güncel
AA 15.12.2023 17:18

Kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

İlçede bir kuyumcu, dükkana gelen kişinin satmak istediği altının sahte olduğunu anlayınca polise ihbar etti. Kuyumcu, polis gelene kadar şüpheli Z.K'yı dükkanın atölye kısmında oyaladı.

Polisler, çevredeki kuyumcuların da geldiği dükkanda şüpheliyi suçüstü yakaladı. İlçedeki başka bir kuyumcuda daha sahte altın bozdurulması olayına ilişkin yapılan incelemenin ardından, Z.K. ile hareket ettiği belirlenen şüpheli Y.Ş. de gözaltına alındı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Z.K'nın sahte altını bozdurmaya çalıştığı anlar, atölyenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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