Parçalı Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 15.12.2023 17:15

Kadınlar üretiyor, Sakarya kazanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarından biri olan Sakarya Kadın Dayanışma, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, belediye çalışanları için uzun kollu penye, pantolon ve yelek olmak üzere 2 bin 500 adet kış takımı üretti.

Kadınlar üretiyor, Sakarya kazanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ve üreten kadınların istihdamını sağlayan Kadın Dayanışma, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 24 saat sahada şehir için hizmet eden belediye çalışanlarının kıyafet ihtiyacını karşılıyor.

Bu çerçevede uzun kollu penye, pantolon ve yelek olmak üzere 2 bin 500 adet kış takımı üretildi. Üretilen kış takımlarından örnekleri inceleyen Ekrem Yüce, 5 personele kış takımlarını takdim etti. Yüce, “Kadınlarımıza istihdam oluşturmak, iş hayatında destek olmak, onlara meslek edindirmek için kurduğumuz kooperatiflerimiz üretmeye devam ediyor. Kadınlarımız ürettikçe şehrimiz kazanıyor. Kurum ve kuruluşlar için iş elbisesi üreten Kadın Dayanışma, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimiz 24 saat sahada şehrimiz için hizmet eden belediye personellerimiz için uzun kollu penye, pantolon ve yelek olmak üzere 2 bin 500 adet kış takımı üretti. Gayet dayanıklı ve sağlam olan iş kıyafetlerini çalışma arkadaşlarımıza takdim ediyoruz. Hayırlı olsun. Kadın kooperatiflerimiz ile hem kadın istihdamının güçlenmesi için üretimde her gün yeni bir alan oluşturuyor hem de şehir ekonomisine ciddi katkı sunuyoruz” dedi.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Kastamonu'da siyez buğdayı ekimine başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Irak’ın kuzeyinde 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi
17:42
Bebeğini çöpe atan anneye müebbet hapis cezası
17:42
İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu
17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
17:31
Depremde 4 gün mahsur kaldığı enkazdan kendisini kurtaran ekibi ziyaret etti
17:25
Başkentte bisikletli çocuğa başıboş köpek saldırdı
İsrail güçleri, Anadolu Ajansı muhabirine müdahalede bulundu
İsrail güçleri, Anadolu Ajansı muhabirine müdahalede bulundu
FOTO FOKUS
Başkentte bisikletli çocuğa başıboş köpek saldırdı
Başkentte bisikletli çocuğa başıboş köpek saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ