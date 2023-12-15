Parçalı Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 15.12.2023 17:00

Diyarbakır’da yetim ve öksüz öğrenciler giydiriliyor

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu İnci Projesi ile yetim ve öksüz öğrencileri giydirme çalışmaları devam ediyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanlığı tarafından proje bünyesinde 6 ilçedeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lisedeki yetim ve öksüz öğrencilere bir mont, bir bot hediye edildi.

Diyarbakır’da yetim ve öksüz öğrenciler giydiriliyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, İnci Projesinden dolayı Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’ye teşekkür ettiğini söyledi.

Bozkuş, “Paylaşmanın çoğalmak olduğunu, paylaşmanın bereket getirdiğini bizler çok iyi biliyoruz. Dernek olarak her zaman bu düsturla yola çıkarak sosyal desteklerimizi kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından başlatılan İnci Projesine paydaşlık ederek 6 ilçemizdeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki yetim ve öksüz kardeşlerimize, evlatlarımıza 1 mont ve 1 bot hediye ederek katkıda bulunduk. Her daim kardeşlerimizin yanında olacağımızı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Böyle güzel bir projede emeği geçenlerden Rabbim razı olsun” dedi.

Projeye katkılarından dolayı Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali tarafından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş’a plaket verildi.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Bodrum'da 35 kaçak göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Irak’ın kuzeyinde 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi
17:42
Bebeğini çöpe atan anneye müebbet hapis cezası
17:42
İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu
17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
17:31
Depremde 4 gün mahsur kaldığı enkazdan kendisini kurtaran ekibi ziyaret etti
17:25
Başkentte bisikletli çocuğa başıboş köpek saldırdı
İsrail güçleri, Anadolu Ajansı muhabirine müdahalede bulundu
İsrail güçleri, Anadolu Ajansı muhabirine müdahalede bulundu
FOTO FOKUS
Başkentte bisikletli çocuğa başıboş köpek saldırdı
Başkentte bisikletli çocuğa başıboş köpek saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ